1. Составить уравнение прямой, проходящей через точку А(2;3): a) параллельно оси Ox; b) параллельно оси Oy. 2. Составить уравнения прямых, проходящих через точку пересечения 3y+1=0 и 3x-y-2=0 параллельно и перпендикулярно пр...

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Если прямая параллельна оси ОХ У=3 -------- те для любых Х в том числе и при Х=2 значение функции равно 3 х=2 уравнение прямой || оси ОХ 2. У=3х-2 ----------- 3у=-1 У= -1/3 ---------- Найдём координату Х точки пересечения 3х-2= -1/3 3х=2-1/3= 1 2/3=5/3 Х=5/3:3= 5/3*1/3=5/6 Х=5/6 ---------- Найдём координату у У=3*5/6-2=5/2 - 2= 2 1/2-2=1/2 Точка пересечения А(5/6;1/2) Прямая у=Х+1. К1=1 --------------------- Прямая у =КХ+в нужно составить) Прямые будут перпендикулярны, если произведение угловых коэффициентов = -1 К*к1= -1 К*1= -1. К= -1 И так угловой коэффициент нашей прямой будет -1, и она проходит через точку А( 5/6;1/2) Подставим все в уравнение у =КХ+в и узнаем чему равно в. 1/2= (-1)*5/6+в 1/2+5/6=в 3/6+5/6=в 8/6=в 4/3=в. в=1 1/3 И так : к = -1; в=1 1/3 У= -Х+1 1/3 Прямые параллельны если к=к1 К=1 1/2=1*5/6+в 1/2 -5/6=в 3/6-5/6=в -2/6=в В= -1/3 К=1. в= -1/3 ------------------ У=Х - 1/3 3 задание подобно! удачи, буду рада, если помогла. К