Спишите предложения,распределяя их по группам!!!!срочноо Спишите предложения,распределяя их по группам:1)утвердительные;2)отрицательные:а)общеотрицательные,б)частноотрицательные в)сочетающие общеотрицательное и частноотрицатель...

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Спишите предложения,распределяя их по группам!!!!срочноо Спишите предложения,распределяя их по группам:1)утвердительные;2)отрицательные:а)общеотрицательные,б)частноотрицательные в)сочетающие общеотрицательное и частноотрицательное значения. 1) Больше я ничего от него добиться не мог 2)Нынче не в меру вода разлилась 3)Ангел лег у края небосклона 4)Огонь чуть теплится на самом дне печурки 5)Кроме нас двоих, в поле никого не было 6)Широта его взглядов не могла не изумлять меня 7)Не вам учить меня 8)Увы! он счастия не ищет, и не от счастия бежит 9)На возах не сено, не капуста, не бобы, а щеглы, чижи, красавки, жаворонки, черные и серые дрозды, синицы, снегири

Автор: Гость