Опишите день рабочего 19 века, от первого лица. Заранее спасибо))
История
Опишите день рабочего 19 века, от первого лица. Заранее спасибо))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он няха кароч и силач во
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