Укажите,каким второстепенным членом является выделеннное в предложении слово т??т шагать опасно. а)обстоятельство б)определение в дополнение

Русский язык
Укажите,каким второстепенным членом является выделеннное в предложении слово т??т шагать опасно. а)обстоятельство б)определение в дополнение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут-а)обстоятельство
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