Рассказать про Тридцатилетнюю войну по плану в фото ИСТОРИЯ СРОЧНО

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Тридцатилетняя война (1618—1648) — война между двумя группировками сильнейших европейских государств. Габсбургский блок (Австрия и Испания) , стремившийся главенствовать над «всем христианским миром» , вступил в борьбу с Голландией, Данией, Россией, Францией и Швецией, образовавшими антигабсбургскую коалицию. Габсбургов поддержали папа римский, католические князья Германии (Католическая лига 1609 г. ) и Польско-Литовское государство. Началом войны послужило чешское восстание («Пражская дефенестрация» ) против господства Габсбургов. В 1620 г. Чехия была разгромлена, что дало. Габсбургам ощутимый перевес. . В 1625 г. против них выступила протестантская Дания. Франция пыталась втянуть в войну сильную Швецию, но ей это не удалось. Католический лагерь одержал ряд побед и вынудил Данию в мае 1629 г. выйти из войны. В .1628 г. на севере Италии начались столкновения между Францией и силами Габсбургов, они продолжались три года и протекали чрезвычайно вяло. В 1630 г. -и! войну вступила Швеция, ее войска прошли всю Германию и 17 сентября 1631 г. одержали победу при Брейтенфельде, в мае 1632 г. заняли Мюнхен, а в ноябре при Лютцене разбили армию Габсбургов. В 1632 г. Россия вступила в войну с Польшей, но, не получив ожидаемого подкрепления, русская армия потерпела поражение, и в 1634 г. Россия заключила Поляновский мир. Шведы с запозданием двинулись на Польшу, но в сентябре 1634 г. при Нердлингене были разбиты объединенными войсками Католической коалиции. В 1635 г. Швеция подписала с Габсбургами Парижский мирный договор, к которому присоединились некоторые германские протестантские князья, в том же году Швеция заключила с Польшей Щтумсдорфский договор и с Францией Сен-Жерменский договор. Начался последний, решающий период войны, в ходе которого Франция вела военные действия против Испании и Германии. Постепенно военное превосходство склонялось на сторону противников Католической коалиции. После ряда побед над Габсбургами (при Рокруа, Нердлингене) Франция и Швеция приступили к разделу Германии. По Вестфальскому миру 1648 года Швеция получила устья судоходных рек Северной Германии, Франция - Эльзас, Верден, Мец и Туль; Голландия получила независимость от Испании. Шведские войска находились в Германии еще 5 лет, а война Франции с Испанией продолжалась до 1659 года.