До поданых слив доберить таки слова, у якых ненаголошени [е] ,[и] сталы б наголошени. Поставте наголосы. Темнота, шырокый, верхивка, межа, пысаты, темниэ гречаный, плече, стежкы, тепленько.

Українська мова

До поданых слив доберить таки слова, у якых ненаголошени [е] ,[и] сталы б наголошени. Поставте наголосы. Темнота, шырокый, верхивка, межа, пысаты, темниэ гречаный, плече, стежкы, тепленько.

Автор: Гость