До поданых слив доберить таки слова, у якых ненаголошени [е] ,[и] сталы б наголошени. Поставте наголосы. Темнота, шырокый, верхивка, межа, пысаты, темниэ гречаный, плече, стежкы, тепленько.
Українська мова
До поданых слив доберить таки слова, у якых ненаголошени [е] ,[и] сталы б наголошени. Поставте наголосы. Темнота, шырокый, верхивка, межа, пысаты, темниэ гречаный, плече, стежкы, тепленько.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Темнота- темно; широкий- широко; верхівка- верх; межа- межі; писати-пише; темніє- темний; гречаний- гречка; плече-плечі; стежки- стежка; тепленько- тепло.
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