Верно ли, что Аравийский полуостров омывается Каспийским и Красным морями? В как??й части Аравийского полуострова находятся плодородные земли, пригодные для занятия земледелием? 1)в северо-восточной 2)юго - западной 3)юго - в...
История
Верно ли, что Аравийский полуостров омывается Каспийским и Красным морями? В как??й части Аравийского полуострова находятся плодородные земли, пригодные для занятия земледелием? 1)в северо-восточной 2)юго - западной 3)юго - восточной 4)в северо - западной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В северо-западной части
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