Задуманное число сначала увеличили на 12%а затем результат уменьшали на 24% получен??ое число оказалось на 186 меьше задуманного найдите задуманное число

Алгебра
Задуманное число сначала увеличили на 12%а затем результат уменьшали на 24% получен??ое число оказалось на 186 меьше задуманного найдите задуманное число
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - задуманное число х+0.12х - первое действие х+0.12х-(х+0.12х)*24/100 - второе действие 1.12х - 1.12х*24/100 1.12х - 0,2688х 0.8512х - второе действие х - 0.8512х = 186 0.1488х = 186 х = 1250 ответ: х = 1250
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