Задуманное число сначала увеличили на 12%а затем результат уменьшали на 24% получен??ое число оказалось на 186 меьше задуманного найдите задуманное число

Алгебра

Задуманное число сначала увеличили на 12%а затем результат уменьшали на 24% получен??ое число оказалось на 186 меьше задуманного найдите задуманное число

Автор: Гость