Ребят! Пожалуйста, помогите, как можно быстрее надо!!! Задание на фотографии снизу, заранее спасибо

Русский язык

Ребят! Пожалуйста, помогите, как можно быстрее надо!!! Задание на фотографии снизу, заранее спасибо

Автор: Гость