Ребят! Пожалуйста, помогите, как можно быстрее надо!!! Задание на фотографии снизу, заранее спасибо

Русский язык
Ребят! Пожалуйста, помогите, как можно быстрее надо!!! Задание на фотографии снизу, заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В четвертом задании только запятая под номером (5) обозначает запятую между частями сложносочиненного предложения
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