Кого вы считаете более ответственными за загрязнение окружающей среды, отдельных людей или правительства? объясняте.
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Кого вы считаете более ответственными за загрязнение окружающей среды, отдельных людей или правительства? объясняте.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Загрязнение природы является весьма актуальной на сегодняшний день. Вопросы, связанные с загрязнением природы, рассматриваются в странах Европы особенно часто.Ранее люди не думали о загрязнении окружающей среды, но сейчас тратят огромные деньги, чтобы восстановить былую красоту природы. Особенно заботится о природе Европа. Благодаря проведенным ею мероприятиям, в Европе практически перестали выпадать кислотные дожди, хотя в других странах эта проблема до сих пор не решена.Чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды, необходимо в этом направлении сотрудничать всем странам. Если одна страна, будет заботиться об окружающей среде, а остальные нет, то особого толка от этого не будет.Забота о природе должна быть заложена в сознании общества, поэтому уже с ранних лет так важно воспитывать детей в этом направлении.
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