Найдите значение выражения а)(1,5-1/3)*2 6/7 б)5 1/3-3/4*2 2/5+3 5/6 в)(1,4-1/6)*2 1/7
Математика
Найдите значение выражения а)(1,5-1/3)*2 6/7 б)5 1/3-3/4*2 2/5+3 5/6 в)(1,4-1/6)*2 1/7
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Ответы: а)3.(3) б)7.3 в)2.6
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