Помогите пожалуйста упр74 и 75 ❤️❤️❤️

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Помогите пожалуйста упр74 и 75 ❤️❤️❤️
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Гость:
75 Багаж,берег,класс,берег,книг,трав,дождь,обед.
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