Папа Григорий VII сказал "Господь не сказал: Моё имя обычай" что эти слова обозночал???
История
Папа Григорий VII сказал "Господь не сказал: Моё имя обычай" что эти слова обозночал???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это означает что он был человек целеустремленный и к тому же верующий и очень хорошо делал распорядки для придворных
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