Функция помогите пжлст, срочно!!!
Алгебра
Функция помогите пжлст, срочно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Нет. в точки 0 два значения 2)Да.D(f)=[0, +oo). f(-2) не определено, f(1)=1, f(5)=2, f(pi/3) = 1. График постройте сами. В точке x=1 разрыва нет. В точке x=3 разрыв. Промежутки монотонности: на [0; 1] и (3; +oo) возрастает, на [1; 3] постоянна
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