Формы повелительного наклонения иногда присоединяются частичка например решить эту задачу а может ли она присоединиться к формам единственного числа изъявительного наклонения
Русский язык
Формы повелительного наклонения иногда присоединяются частичка например решить эту задачу а может ли она присоединиться к формам единственного числа изъявительного наклонения
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