Формы повелительного наклонения иногда присоединяются частичка например решить эту задачу а может ли она присоединиться к формам единственного числа изъявительного наклонения

Русский язык

Формы повелительного наклонения иногда присоединяются частичка например решить эту задачу а может ли она присоединиться к формам единственного числа изъявительного наклонения

Автор: Гость