Задали задание по русскому языку, вот нужно узнать слово "ветре..ый" с двумя буквам?? Н или одной? Только вот может ли это слово быть в двух значениях?

Русский язык

Задали задание по русскому языку, вот нужно узнать слово "ветре..ый" с двумя буквам?? Н или одной? Только вот может ли это слово быть в двух значениях?

Автор: Гость