Задали задание по русскому языку, вот нужно узнать слово "ветре..ый" с двумя буквам?? Н или одной? Только вот может ли это слово быть в двух значениях?
Русский язык
Задали задание по русскому языку, вот нужно узнать слово "ветре..ый" с двумя буквам?? Н или одной? Только вот может ли это слово быть в двух значениях?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ветренный с двумя нн а безветреный с одной н
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