Какой корень в слове "преграждать" ?

Русский язык
Какой корень в слове "преграждать" ?
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Автор: Гость
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Гость:
Вроде как то граж или гра
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