Ребят помогите перевести текст: Поскольку ты учишь турецкий, ты однажды поедешь на практику в Турцию, там ты познакомишься с прекрасным турком у которого будет своя вилла. У вас будет все замечательно, он поженится на тебе, н...

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Ребят помогите перевести текст: Поскольку ты учишь турецкий, ты однажды поедешь на практику в Турцию, там ты познакомишься с прекрасным турком у которого будет своя вилла. У вас будет все замечательно, он поженится на тебе, но после, ты узнаешь, что у него помимо тебя есть еще 5 жен. А к тому времени как ты это узнаешь, у вас уже будет трое детей. Но ты сильная и независимая. Ты вовлечешь в это дело все свои самые лучшие силы, а именно - меня. Чтобы решить дело с разводом. Со временем у тебя все получится и ты приедешь обратно в Одессу вместе со своими детьми. Так как я помогу тебе в суде, мы нее только у твоего отсудим Махмуда, Ибрагима и Мурата, но и виллу! И заживешь ты счастливо!

Автор: Гость