Помогите пожалуйста решить задачу двумя способами 3класс .Улей даёт 30 кг мёда.Две ??ятых этого мёда надо оставить на зиму пчёлам.Сколько килограммов мёда можно взять из улья?!.!

Математика
Помогите пожалуйста решить задачу двумя способами 3класс .Улей даёт 30 кг мёда.Две ??ятых этого мёда надо оставить на зиму пчёлам.Сколько килограммов мёда можно взять из улья?!.!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30:5*2=12- две пятые от всего улья. 30-12= 18 кг - можно взять. 2 способ:5/5-2/5= 3/5- можно взять 30:5*3=18- можно взять
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