5 речень з іменниками множини

Гость: Гость:

1. Люди ідучи до дому несуть кошики з грибами. хто люди ,що кошики. 2. Маленькі люди грають на сопілці. хто люди , що сопілці. 3. Котики злапав мишки. хто котик, що мишку. 4. Ми учні йдемо до школи. хто учні , що школи. 5. Наші мами їдуть на роботу. хто мами .