5 речень з іменниками множини
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5 речень з іменниками множини
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Люди ідучи до дому несуть кошики з грибами. хто люди ,що кошики. 2. Маленькі люди грають на сопілці. хто люди , що сопілці. 3. Котики злапав мишки. хто котик, що мишку. 4. Ми учні йдемо до школи. хто учні , що школи. 5. Наші мами їдуть на роботу. хто мами .
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