5 речень з іменниками множини

Українська мова
5 речень з іменниками множини
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.  Люди ідучи до дому несуть кошики з грибами.     хто люди ,що кошики. 2.  Маленькі люди грають на сопілці.      хто люди , що сопілці.  3.  Котики злапав мишки.        хто котик, що мишку.  4.  Ми учні йдемо до школи.        хто учні , що школи.  5.   Наші мами їдуть на роботу.         хто мами .
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