Объяснить смысл сказания о Копернике: что означает строчка "Остановившему солнце толкнувшему землю"? ПЛИЗ ПОМОГИТЕ!!!!! СРОЧНО!!!! ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!!!! БУДУ ОЧЕНЬ ВАМ БЛАГОДАРНА!!!!!!!!!!!! ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫ...
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Объяснить смысл сказания о Копернике: что означает строчка "Остановившему солнце толкнувшему землю"? ПЛИЗ ПОМОГИТЕ!!!!! СРОЧНО!!!! ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!!!! БУДУ ОЧЕНЬ ВАМ БЛАГОДАРНА!!!!!!!!!!!! ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю, данное высказывание связано с тем величайшем открытием, которое сделал Коперник, а то есть : он первый, кто научно доказал, что не Солнце вращается вокруг Земли ( древнегреческий ученый Клавдий Птолемей считал, что Земля являлась центром мироздания. эта теория хорошо согласовывалась с учением церкви, поэтому не оспаривалась), а наоборот, Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца. "остановившему Солнцу, толкнувшему Землю" Коперник развеял теорию о движении планет, доказав, что не Солнце совершает обороты вокруг Земли ("остановившему Солнцу"), а Земля (следовательно, в переносном значении, "толкнувшем Землю". может показаться, что дважды янаписала об одном и том же, но во втором случае я попыталась объяснить более чётче.
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