Косвенная речь. Срочноо

Английский язык
Косвенная речь. Срочноо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Andar said that he had got acquainted with an English boy of his age
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