Охарактеризуйте взгляды неоконсерваторов на основные проблемы общественной жиз??и Почему они завоевали широкую поддержку избирателей в США и ведущих странах западной Европы

История
Охарактеризуйте взгляды неоконсерваторов на основные проблемы общественной жиз??и Почему они завоевали широкую поддержку избирателей в США и ведущих странах западной Европы
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Автор: Гость
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Гость:
Привет 11б,тоже лень делать историю
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