Охарактеризуйте взгляды неоконсерваторов на основные проблемы общественной жиз??и Почему они завоевали широкую поддержку избирателей в США и ведущих странах западной Европы

История

Охарактеризуйте взгляды неоконсерваторов на основные проблемы общественной жиз??и Почему они завоевали широкую поддержку избирателей в США и ведущих странах западной Европы

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