Охарактеризуйте взгляды неоконсерваторов на основные проблемы общественной жиз??и Почему они завоевали широкую поддержку избирателей в США и ведущих странах западной Европы
История
Охарактеризуйте взгляды неоконсерваторов на основные проблемы общественной жиз??и Почему они завоевали широкую поддержку избирателей в США и ведущих странах западной Европы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет 11б,тоже лень делать историю
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Объяснить смысл сказания о Копернике: что означает строчка "Остановившему солнце толкнувшему землю"? ПЛИЗ ПОМОГИТЕ!!!!! СРОЧНО!!!! ПОЖАЛУЙСТА ПОМ...
Английский язык
Русский язык
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу двумя способами 3класс .Улей даёт 30 кг мёда.Две ??ятых этого мёда надо оставить на зиму пчёлам.Сколько килограмм...