Сколько будет 2+2-995,0+10000•13/-3=?

Математика
Сколько будет 2+2-995,0+10000•13/-3=?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-991 + 130000/-3 = -129009/-3 = 43003
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