Помогите сообщение о летяга

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Помогите сообщение о летяга
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Летяги (Petauristinae) относятся к семейству беличьих, подсемейство грызунов. В лесах России обитает обыкновенная летяга. Она принадлежит к роду Азиатские (Евразийские) летяги, объединяющих два вида – летяга обыкновенная и японская (малая) летяга. Обыкновенную летягу называют «летучей белкой». Необычное строение тела позволяет зверьку не только перелетать с одного дерева на другое, но и производить сложные акробатические движения: планировать, выполнять в воздухе сложные маневры и фигуры высшего пилотажа, иногда приземляясь в том же месте, откуда произошел старт. Белка-летяга Внешний вид белки-летяги Летяга внешне похожа на белку, но имеет меньшие размеры тела и хвоста. Длина животного от 12 до 23 см, вес – около 170 г. На округлой тупоносой голове располагаются короткие уши без кисточек и большие выпуклые черные глаза. Густой шелковистый мех вверху тела серебристо-серый, нередко с бурым оттенком, на брюшке белый с желтизной. Главное, что отличает летягу от белки –­ наличие кожной перепонки, расположенной между задними и передними конечностями, служащей для планирования во время полета. Во время прыжка, когда белка расставляет лапы в стороны, эта перепонка растягивается, ее натяжением и положением передних лап задается направление полета. Хвост используется для стабилизации в полете и играет роль тормоза при посадке на дерево. Белка-летяга Образ жизни белки-летяги Средой обитания белок-летяг являются леса смешанные и лиственные, реже – хвойные. В основном они ведут ночной и сумеречный образ жизни. Активность летяги проявляют круглый год, лишь в морозные дни отсиживаются в гнезде, питаясь заготовленными впрок запасами. Большую часть жизни проводят на деревьях, редко опускаясь на землю. Гнезда строят в уже готовых дуплах, оставшихся от дятлов, сорок и белок. Иногда случается, что летяги селятся в скворечниках. Гнезда устилаются мхом, сухой травой, лишайником. Летяги неагрессивны, нередко в одном гнезде может селиться две особи. Во время бодрствования они занимаются поисками пищи. Питаются белки-летяги растительной пищей ­– семенами, почками, верхушками побегов, ягодами, грибами. Особенно любят сережки березы и ольхи, которые предусмотрительно складывают в дупле, делая запасы на зиму. Один раз в год у самки появляется 2–4 голых и слепых детенышей, которые уже к 50-му дню умеют планировать и становятся самостоятельными. Врагами летяг являются крупные совы, куница, соболь. Продолжительность жизни – примерно 5 лет, в неволи зверьки живут в два раза дольше.
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