ПОМОГИТЕ разделите данный отрезок на 3 равные части на 5 равных частей на 6 равных частей.
Геометрия
ПОМОГИТЕ разделите данный отрезок на 3 равные части на 5 равных частей на 6 равных частей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какой отрезок сколько см
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