Переименовать концовку станционный смотритель. ПЖ помогите1!!!!!!

Гость: Гость:

Суть вопроса? Эта концовка как то раньше называлась? Мои версии: "Позднее сожаление", "Смерть от горя", "Исправить вину невозможно" (Сюжет концовки произведения: Дуня уезжает вместе с солдатом от отца - станционного смотрителя. Тот в поиске дочери много ездит, но наконец находит. Не увидев свою дочь, был прогнан. Вскоре умер. После смерти и захоронения, Дуня приезжала к нему на могилу, где сожалела о содеянном.) Кто читал, тот знает. Я по старой памяти.