Переименовать концовку станционный смотритель. ПЖ помогите1!!!!!!

Литература
Переименовать концовку станционный смотритель. ПЖ помогите1!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Суть вопроса? Эта концовка как то раньше называлась? Мои версии: "Позднее сожаление", "Смерть от горя", "Исправить вину невозможно" (Сюжет концовки произведения: Дуня уезжает вместе с солдатом от отца - станционного смотрителя. Тот в поиске дочери много ездит, но наконец находит. Не увидев свою дочь, был прогнан. Вскоре умер. После смерти и захоронения, Дуня приезжала к нему на могилу, где сожалела о содеянном.) Кто читал, тот знает. Я по старой памяти. 
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