Для получения сплава использовали 1800г меди и 730 г олова . определить плотность спл??ва
Физика
Для получения сплава использовали 1800г меди и 730 г олова . определить плотность спл??ва
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вычисляй плотность первого и второго,а потом складывай.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Задуманное число сначала увеличили на 12%а затем результат уменьшали на 24% получен??ое число оказалось на 186 меьше задуманного найдите задуманное...
Окружающий мир
Другие предметы