Для получения сплава использовали 1800г меди и 730 г олова . определить плотность спл??ва

Физика
Для получения сплава использовали 1800г меди и 730 г олова . определить плотность спл??ва
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вычисляй плотность первого и второго,а потом складывай.
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