Найти предел функции

Математика
Найти предел функции
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Гость:
По правилу Лопиталя (числитель и знаменатель берем в производную)
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