З якою метою люди об'єднали зорі у сузір'я?

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Якщо ясною вночі далеко від міських вогнів ми почнемо уважно вдивлятися в небо, то навіть неозброєним оком побачимо величезну кількість зірок, що розрізняються по яскравості. Чисто автоматично наші очі почнуть асоціювати найяскравіші зірки в певні групи. Ми створюємо нашу власну систему сузір'їв.