Помогите на эти вопросами пожалуйста 11 12(13(14(15(16(17(18(19(20(21 очень очень трудно мне ради Бога помогите ?

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Помогите на эти вопросами пожалуйста 11 12(13(14(15(16(17(18(19(20(21 очень очень трудно мне ради Бога помогите ?

Автор: Гость