Найти подлежащее, сказуемое и части речи: Земля велика и прекрасна. Девочка больная, худенькая.
Русский язык
Найти подлежащее, сказуемое и части речи: Земля велика и прекрасна. Девочка больная, худенькая.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Земля-подлежащее,выраженное именем существительным Велика и прекрасно-сказуемые,выраженные краткими прилагательными Девочка -подлежащее,выраженное именем существительным Больная,худенькая-сказуемые,выраженные прилагательными
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