Маленький расказ в конце которого можно сказать век живи-век учись чтобы не было заметно что из интернета списывали (если у тебя 2 класс)
Литература
Маленький расказ в конце которого можно сказать век живи-век учись чтобы не было заметно что из интернета списывали (если у тебя 2 класс)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я всегда думал, что мой дедушка знает все на свете. Он хорошо разбирался в растениях, грибах и птицах. Знал, что откуда, да как происходит в этом мире, а я у него только учился всегда, да задавал много вопросов. Вот, однажды, привозят дедушке посылку на день рождения. Открывает он коробку и видит телефон. Замешкался дед, долго понять не мог, как включить, да как настроить телефонную книжку. Уже хотел забросить это дело, а я сед рядышком, да помог ему. Тут он и говорит:-"Век живи, век учись!".
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