Запиши числовое выражение и вычислить его значение : а) произведение суммы 834+276 и разности 134-76; б) частное числа 44512 и суммы 239-189.

Математика
Запиши числовое выражение и вычислить его значение : а) произведение суммы 834+276 и разности 134-76; б) частное числа 44512 и суммы 239-189.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(834+276)×(134-17)=1110×117=129870 44512÷(239+189)=104
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Математика
Запиши числовое выражение и вычислить его значение : а) произведение суммы 834+276 и разности 134-76; б) частное числа 44512 и суммы 239-189.
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