Запиши числовое выражение и вычислить его значение : а) произведение суммы 834+276 и разности 134-76; б) частное числа 44512 и суммы 239-189.

Математика

Запиши числовое выражение и вычислить его значение : а) произведение суммы 834+276 и разности 134-76; б) частное числа 44512 и суммы 239-189.

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