Помогите с номером 4

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Помогите с номером 4
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Собачонок, четыре, девчонок, мальчишек, щепотка,щекотка!!
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