Используя книгу Зеленые страницы Подготовь сообщение об одном из видов животных ??юбой группы
Окружающий мир
Используя книгу Зеленые страницы Подготовь сообщение об одном из видов животных ??юбой группы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напеши про белоглазку птицу такую мне 5 поставили за нее
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Математика
Английский язык
Математика
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Математика
Запиши числовое выражение и вычислить его значение : а) произведение суммы 834+276 и разности 134-76; б) частное числа 44512 и суммы 239-189.