Используя книгу Зеленые страницы Подготовь сообщение об одном из видов животных ??юбой группы

Окружающий мир
Используя книгу Зеленые страницы Подготовь сообщение об одном из видов животных ??юбой группы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напеши про белоглазку птицу такую мне 5 поставили за нее
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