1Мастер выполняет заказ за 6 часов а его ученик за 9. Сколько времени им нужно чтобы выполнить заказ совместно.
Алгебра
1Мастер выполняет заказ за 6 часов а его ученик за 9. Сколько времени им нужно чтобы выполнить заказ совместно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хммммммммммммм 3 часа
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