1Мастер выполняет заказ за 6 часов а его ученик за 9. Сколько времени им нужно чтобы выполнить заказ совместно.

Алгебра

1Мастер выполняет заказ за 6 часов а его ученик за 9. Сколько времени им нужно чтобы выполнить заказ совместно.

Автор: Гость