1Мастер выполняет заказ за 6 часов а его ученик за 9. Сколько времени им нужно чтобы выполнить заказ совместно.

Алгебра
1Мастер выполняет заказ за 6 часов а его ученик за 9. Сколько времени им нужно чтобы выполнить заказ совместно.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хммммммммммммм 3 часа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько будет 2+2÷2×4
Ответить
Математика
Запиши числовое выражение и вычислить его значение : а) произведение суммы 834+276 и разности 134-76; б) частное числа 44512 и суммы 239-189.
Ответить
Русский язык
Спишите предложения,распределяя их по группам!!!!срочноо Спишите предложения,распределяя их по группам:1)утвердительные;2)отрицательные:а)общеотриц...
Ответить
Окружающий мир
Используя книгу Зеленые страницы Подготовь сообщение об одном из видов животных ??юбой группы
Ответить
Математика
Сколько будет 2+2÷2×4
Ответить