Первую часть голубь летел 14 с., вторую часть пути 8 с. Всего он пролетел 296 метров. Какова была V1, если V2 =16 м\с? Помогите срочноооо!!!!!

Математика

Первую часть голубь летел 14 с., вторую часть пути 8 с. Всего он пролетел 296 метров. Какова была V1, если V2 =16 м\с? Помогите срочноооо!!!!!

Автор: Гость