Первую часть голубь летел 14 с., вторую часть пути 8 с. Всего он пролетел 296 метров. Какова была V1, если V2 =16 м\с? Помогите срочноооо!!!!!
Математика
Первую часть голубь летел 14 с., вторую часть пути 8 с. Всего он пролетел 296 метров. Какова была V1, если V2 =16 м\с? Помогите срочноооо!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*16=128 (м)- вторая часть 296-128=168(м)- первая часть 168/14=129(м/с) скорость первой части
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