А.С.ПУШКИН СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
Литература
А.С.ПУШКИН СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
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14 сентября 1830 года Александр Сергеевич закончил одну из повестей в цикле «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» под названием «Станционный смотритель». Период, на который приходится завершение Пушкиным повести, называется Болдинской осенью. В те месяцы Александр Сергеевич находится в Болдино, куда его «привела» необходимость решить финансовые вопросы. Застигнутый эпидемией холеры, вынужденный остаться в Болдино гораздо дольше, чем планировалось, Пушкин создает целую плеяду произведений, которые потом были признаны жемчужинами творчества поэта. Болдинская осень стала поистине золотой в творчестве художника.
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