Слова исключения множественного числа в английском языке
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Слова исключения множественного числа в английском языке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обычно мн число образовывается прибавлением "s" или "es" к ед. числу, но есть исключения, которые во мн. числе. пишутся совсем по другому man – men woman – women tooth –teeth foot – feet goose – geese mouse – mice louse – lice child – children ox – oxen brother – brethren
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