Помогите пожалуйста)) Мне нужна историческая справка на труд. По теме: " Одежда".

Технология
Помогите пожалуйста)) Мне нужна историческая справка на труд. По теме: " Одежда".
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стиль диско созданый для вечеринок дискотек и тусовок которые требовали особый вид одежды она должна была быть яркой броской блестящей и модной
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