Что такое высота,биссектриса и медиана?

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Медиана треугольника это отрезок внутри треугольника который соединяет вершину треугольника с серединой противоположной стороны Биссектриса угла это прямая которая проходит через вершину угла и делит его пополам. Высота это перпендикуляр, который опускается из вершины треугольника на противолежащую сторону