Помогите с дробями задача на фото!
Алгебра
Помогите с дробями задача на фото!
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Гость:
Все получилось, надеюсь помогла, удачи)
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