Помогите сделать синтаксический разбор предложения. (Небо из черного сделалось с??ним, а потом серым, мутным.)

Русский язык

Помогите сделать синтаксический разбор предложения. (Небо из черного сделалось с??ним, а потом серым, мутным.)

Автор: Гость