Помогите сделать синтаксический разбор предложения. (Небо из черного сделалось с??ним, а потом серым, мутным.)
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Помогите сделать синтаксический разбор предложения. (Небо из черного сделалось с??ним, а потом серым, мутным.)
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(Повествовательное,не восклицательное, простое,распространённое, двусоставное, осложнено однородными определениями.)
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