А19. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 1) Такой пустоте как добро ради ??обра вообще нет места в живой деятельности. 2) Научная фантастика пишется не для ученых, как истории о приведениях пишутся не для привидений...

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А19. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 1) Такой пустоте как добро ради ??обра вообще нет места в живой деятельности. 2) Научная фантастика пишется не для ученых, как истории о приведениях пишутся не для привидений. 3) Многие понимат свободу как ответственность и боятся ее. 4) Театр как будто музей: мы туда не ходим, но приятно знать о его существовании. А20. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 1) Почему-то все, что происходило с ней, казалось хотя и хорошим, но очень непрочным. 2) Если соберетесь в наши места, жилье приготовим и на станции с лошадью встретим. 3) Его внезапное появление могло испугать, кого угодно. 4) Если бы не рев воды, если бы не удары грома, которые грозили расплющить крышу дворца можно было бы расслышать, что прокуратор что-то бормочет.
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А 19-1 , А 20-3-запятая перед доролнением не ставится
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