Акеси 53 жаста ал баласы одан 41 жас если. акеси мне баласынын жасы бирге алганда канша болса.атасы сонша жаста
Математика
Акеси 53 жаста ал баласы одан 41 жас если. акеси мне баласынын жасы бирге алганда канша болса.атасы сонша жаста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И что тебе нужно типо атасынын жасын что ли ?
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