Ахиллес и черепаха решили устроить забег на 60 метров. Когда Ахиллес прибежал к финишу, черепахе оставалось до него еще 45 метров. На сколько метров надо отодвинуть назад стартовую линию для Ахиллеса, чтобы при новой попытке он...

Математика

Ахиллес и черепаха решили устроить забег на 60 метров. Когда Ахиллес прибежал к финишу, черепахе оставалось до него еще 45 метров. На сколько метров надо отодвинуть назад стартовую линию для Ахиллеса, чтобы при новой попытке он догнал черепаху только на финише? (Предполагается, что они бегают с постоянными скоростями.)

Автор: Гость