Активисты молодежного движения провели благотворительную акцию, направленную на сборе средств для поддержки детей, оставшихся без попечения родителей. в данном примере отразилось функционирование...1) местного самоуправления 2)...

Обществознание

Активисты молодежного движения провели благотворительную акцию, направленную на сборе средств для поддержки детей, оставшихся без попечения родителей. в данном примере отразилось функционирование...1) местного самоуправления 2) гражданского общества 3) государственной власти 4) политической партии. помогите пожалуйста:3

Автор: Гость