Активисты молодежного движения провели благотворительную акцию, направленную на сборе средств для поддержки детей, оставшихся без попечения родителей. в данном примере отразилось функционирование...1) местного самоуправления 2)...

Обществознание
Активисты молодежного движения провели благотворительную акцию, направленную на сборе средств для поддержки детей, оставшихся без попечения родителей. в данном примере отразилось функционирование...1) местного самоуправления 2) гражданского общества 3) государственной власти 4) политической партии. помогите пожалуйста:3
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Гость:
Гражданского общества
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