. Акционерное общество обратилось в суд с иском о взыскании с Индивидуального пре??принимателя задолженности за поставленную продукцию и процентов за пользование чужими денежными средствами на основании ст. 395 ГК РФ. В обосно...

Право

. Акционерное общество обратилось в суд с иском о взыскании с Индивидуального пре??принимателя задолженности за поставленную продукцию и процентов за пользование чужими денежными средствами на основании ст. 395 ГК РФ. В обоснование своих требований Акционерное общество сослалось на договор поставки, заключенный с Индивидуальным предпринимателем и на факт неполной оплаты поставленной продукции. В качестве доказательств представитель Акционерного общества предъявил суду подлинники следующих документов: 1) экземпляр договора поставки, 2) товарные накладные со ссылкой на договор поставки и с указанием цены и количества товара, и с подписью работника Индивидуального предпринимателя о получении товара, 3) выписку банка, из которой следовало, что Индивидуальный предприниматель оплатил, со ссылкой на договор поставки, только 50 % поставленной продукции. Индивидуальный предприниматель в отзыве на иск указал, что договор поставки им не подписывался, поскольку вместо подписи на экземплярах договора стоит его факсимиле. Следовательно, договор является незаключенным, и обязанности выплачивать какие-либо денежные суммы Акционерному обществу у него не возникло. Представитель Акционерного общества заявил, что он не подозревал о факсимильной подписи Индивидуального предпринимателя на договоре, но не может отрицать, что и без всякой экспертизы видно, что подпись не собственноручная. От иска однако Акционерное общество не отказалось. Разрешите дело. Помогите пожалуйста

Автор: Гость