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Акылды созине туракты тиркес
Қазақ тiлi
Акылды созине туракты тиркес
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Адам, білімді, əдепті, арлы бала
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